Островные территории Владивостока лишились одного из способов попасть на материк

Альтернативный способ попасть с островов на материк — баржа, которая перевозит грузы и пассажиров на автомобилях. Отход с острова Попова — в 9:15 и 15:00, с острова Русский — в 9:30 и 15:15. Остров Попова и материковый Владивосток также связывает паром «Босфор Восточный», который не заходит уже в бухту Боярин. Жители острова Рейнеке пока имеют связь с материком только раз в неделю, когда в посёлок Рейнеке заходит баржа. С 8 марта попробуют запустить паромную переправу между Попова, Рейнеке и 30-м причалом Владивостока на теплоходе «Лотос». При улучшении ледовой обстановки и увеличения пассажиропотока городское управление транспорта планирует увеличить количество рейсов «Лотоса», а пока жителям посёлка Рейнеке остаётся надеяться, что их остров не превратится в «остров невезения», как печально известный остров Путятин в составе городского округа Фокино.