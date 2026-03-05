Ричмонд
Островные территории Владивостока лишились одного из способов попасть на материк

Жители островов Попова и Рейнеке лишились одной из возможностей попасть на материковую часть Владивостока — приостановлено выполнение рейсов аэролодки «Север 650», которая соединяла удалённые острова с островом Русский, откуда можно было доехать до материка по вантовому мосту, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Новое расписание аэролодки администрация публиковала 13 февраля. Жителей островных территорий уведомляли, что с острова Попова до бухты Боярин острова Русский рейсы ежедневно выполняются в 09:25 и 15:15, а в обратном направлении — в 09:40 и 15:30. Автобус № 29Б в бухту Боярин отправляется с Океанского проспекта на остров в 07:55 и 13:50, обратно от причала в бухте на материк — в 09:53 и 15:33.

С острова Попова, в свою очередь, аэролодка следовала на остров Рейнеке в 08:35, 09:55, 14:25 и 15:45; в обратном направлении — в 09:00, 10:20, 14:50 и 16:10.

Сейчас «Север 650» не выполняет перевозки. По информации «Новостей VL.ru», капитан судна уволился, а новый судоводитель пока не имеет требуемых квалификационных документов, и аттестовать его сейчас в службе капитана порта нет возможности. Информацию распространяют в чатах жителей островов.

Альтернативный способ попасть с островов на материк — баржа, которая перевозит грузы и пассажиров на автомобилях. Отход с острова Попова — в 9:15 и 15:00, с острова Русский — в 9:30 и 15:15. Остров Попова и материковый Владивосток также связывает паром «Босфор Восточный», который не заходит уже в бухту Боярин. Жители острова Рейнеке пока имеют связь с материком только раз в неделю, когда в посёлок Рейнеке заходит баржа. С 8 марта попробуют запустить паромную переправу между Попова, Рейнеке и 30-м причалом Владивостока на теплоходе «Лотос». При улучшении ледовой обстановки и увеличения пассажиропотока городское управление транспорта планирует увеличить количество рейсов «Лотоса», а пока жителям посёлка Рейнеке остаётся надеяться, что их остров не превратится в «остров невезения», как печально известный остров Путятин в составе городского округа Фокино.