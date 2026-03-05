Ричмонд
Роспотребнадзор признал незаконной оферту популярного маркетплейса

В Перми были нарушены права потребителей онлайн-магазина.

Источник: Комсомольская правда

В Перми Роспотребнадзор признал оферту популярного маркетплейса незаконной. Как сообщает пермская газета Business Class со ссылкой на пресс-службу ведомства, в публичной оферте площадки были найдены условия, противоречащие закону.

— Под запрет попало ограничение на первые три заказа — не более 10 товаров в каждом. По мнению суда, это нарушает принцип свободы договора: фактически покупателей вынуждали покупать дополнительные товары, — уточняется в сообщении.

А также округление стоимости товара в пользу продавца при использовании скидок или бонусов. Такое правило признали обсчётом потребителя, так как оно лишало людей точной информации о цене. После решения суда, которое уже вступило в законную силу, торговая площадка убрала эти положения из оферты.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что в столице Приангарья мужчину приговорили к 4,5 годам в колонии-поселении за покупку и контрабанду пиломатериалов.