КМЗ поставит аварийные дизель-генераторы для атомного ледокола «Лидер»

«В августе этого года мы должны выполнить контракт на сумму более 160 миллионов рублей на поставку АДГ для строящегося на заводе “Звезда” головного в серии атомного ледокола “Лидер”, первый агрегат уже изготовлен», — сказал РИА Новости Даниленко.