Ричмонд
+10°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Непогода продолжает создавать транспортные проблемы в Уфе: популярный автобус изменил маршрут

В Уфе из-за непогоды изменился автобусный маршрут № 30.

Источник: Комсомольская правда

Неблагоприятные погодные условия продолжают влиять на работу общественного транспорта в Уфе. Как сообщили в «Башавтотрансе», автобусный маршрут № 30 «СТО — ТСК “Пушкинский” временно изменен. Транспорт следует по улице Пушкина без заезда на улицу Аксакова.

Ранее утром предприятие «Уфимский городской электротранспорт» объявило о приостановке движения трамваев по пяти маршрутам. Из-за сильного снегопада и резкого понижения температуры произошло обледенение рельсов. С 5:30 перестали ходить трамваи № 1, 5, 10, 16 и 18.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.