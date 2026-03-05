Непогода продолжает создавать транспортные проблемы в Уфе: популярный автобус изменил маршрут

Неблагоприятные погодные условия продолжают влиять на работу общественного транспорта в Уфе. Как сообщили в «Башавтотрансе», автобусный маршрут № 30 «СТО — ТСК “Пушкинский” временно изменен. Транспорт следует по улице Пушкина без заезда на улицу Аксакова.
Ранее утром предприятие «Уфимский городской электротранспорт» объявило о приостановке движения трамваев по пяти маршрутам. Из-за сильного снегопада и резкого понижения температуры произошло обледенение рельсов. С 5:30 перестали ходить трамваи № 1, 5, 10, 16 и 18.
