Минприроды ввело туристические лимиты для части нацпарка «Браславские озера»

В документе указывается, что в нацпарке «Браславские озера» на участке «Медведино» (111,3 гектара) одновременно допускается пребывание 124 человек, в участке «Занудье» (30,3 гектара) — не более 43, в «Обабье» (6,1 гектара) — 4 человека.