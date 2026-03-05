Ричмонд
Минприроды ввело туристические лимиты для части нацпарка «Браславские озера»

МИНСК, 5 мар — Sputnik. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси определило нормативы допустимой нагрузки на особо охраняемые природные территории, соответствующее постановление было опубликовано в четверг на Национальном правовом интернет-портале.

Источник: Sputnik.by

Нормативы установлены для национальных парков «Припятский» и «Браславские озера».

В документе указывается, что в нацпарке «Браславские озера» на участке «Медведино» (111,3 гектара) одновременно допускается пребывание 124 человек, в участке «Занудье» (30,3 гектара) — не более 43, в «Обабье» (6,1 гектара) — 4 человека.

Что касается нацпарка «Припятский», там установлены предельно допустимые площади трансформации ландшафтов. Так, в рекреационной зоне площадью 1022,2 гектара допустимое значение полной трансформации — 70,9 гектара, значительной трансформации — 63,8. В зоне регулируемого использования полная трансформация ландшафтов доступна на площади 9,1 гектара, значительная — 45,8.

Кроме того, постановлением определили дисперсные сезонные нагрузки на «Припятский» при посещении экотроп, а также сборе черники и грибов.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.