В Москве внедрили эффективный метод лечения редкой патологии глаз у детей

В Москве разработали метод лечения без операций редкой патологии глаз у детей.

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Специалисты больницы имени Башляевой в Москве внедрили эффективный метод лечения редкой патологии глаз детям без проведения травматичных операций, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по социальным вопросам Анастасия Ракова.

«Один из ключевых факторов качественного расширения наших возможностей в лечении пациентов, особенно детей — внедрение инновационных разработок. И столица стремится обеспечить врачей всеми условиями для создания новых, уникальных методик. Так, специалисты больницы имени Башляевой внедрили эффективный метод лечения редкой патологии глаз, болезни Коатса, — без своевременной помощи она может привести к серьезному снижению зрения вплоть до его полной потери. Новый комбинированный подход включает в себя сочетание особого воздействия лазера и инъекций лекарственных препаратов», — рассказала Ракова.

Заммэра отметила, что его главное преимущество — возможность сохранить детям зрение без необходимости в травматичных операциях, а значит, лишней нагрузки на детский организм. Методика разработана на основе последних научных достижений и теперь успешно применяется в клинической практике.

«Суть инновационного метода заключается в сочетании нескольких методик. Так, врачи поэтапно проводят лазерную коагуляцию сетчатки — с помощью лазерного луча они укрепляют пораженные зоны, создавая надежный барьер и предотвращая отслойку. Эта технология сочетается с внутриглазными инъекциями специальных препаратов», — добавила она.

По её словам, препараты подавляют патологические изменения кровеносных сосудов. Такой комплексный подход позволяет уменьшить отёк под сетчаткой, добиться её правильного прилегания, значительно улучшить зрение.

