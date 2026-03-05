В Москве внедрили эффективный метод лечения редкой патологии глаз у детей

«Один из ключевых факторов качественного расширения наших возможностей в лечении пациентов, особенно детей — внедрение инновационных разработок. И столица стремится обеспечить врачей всеми условиями для создания новых, уникальных методик. Так, специалисты больницы имени Башляевой внедрили эффективный метод лечения редкой патологии глаз, болезни Коатса, — без своевременной помощи она может привести к серьезному снижению зрения вплоть до его полной потери. Новый комбинированный подход включает в себя сочетание особого воздействия лазера и инъекций лекарственных препаратов», — рассказала Ракова.