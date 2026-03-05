Повышенная температура в некоторых случаях может быть нормой

Общий анализ крови необходимо сдавать один раз в год. Более частый контроль врач может назначить, если у человек есть хронические заболевания или женщина на данный момент беременна, напомнил Евгений Никитин, заведующий кафедрой гематологии и трансфузиологии имени академиков И. А. Кассирского и А. И. Воробьева РМАНПО, заведующий дневным стационаром гематологии, онкологии и химиотерапии Московского многопрофильного научно-клинического центра имени С. П. Боткина.