Повышенная температура в некоторых случаях может быть нормой

Не следует беспокоиться при небольшом повышении температуры после пробуждения, приема пищи или занятий спортом, уточнила в беседе с «РИА Новости» врач-терапевт Татьяна Подщипкова.
«Вариант нормы — невысокая, субфебрильная температура до 37,2−37,5 градусов. Это может быть после еды, физической нагрузки или сразу после сна. Кроме того, существуют люди с особенностями терморегуляции, для которых такие показатели являются индивидуальной нормой», — дополнила врач.
Температуру следует измерять правильно — в покое, через 10−15 минут после активности.
Врач-педиатр, неонатолог, кандидат медицинских наук Анна Левадная в беседе с «РИА Новости» заявила, что температура от 37 до 37,5 градусов может быть у детей в рамках нормы. При более высоких показателях специалисты говорят уже о реакции иммунной системы.
«Расцениваем температуру выше 37,5 градусов как болезнь, 37,7−38 градусов — это инфекционная или неинфекционная проблема. И мы более серьезно к этому относимся», — заметила врач.
Подщипкова рекомендовала не откладывать визит к врачу при температуре более 38 градусов, в особенности если она поднимается без причин и держится свыше 3−5 дней, «сопровождается слабостью, ночной потливостью и похудением». Еще один повод для проведения обследований — регулярные повторяющиеся эпизоды жара, в особенности при хронических заболеваниях.
Срочно обращаться за медицинской помощью нужно при температуре выше 39 градусов, она «плохо сбивается, сопровождается одышкой, нарушением сознания и сыпью».
Если температура не является критической, то помочь организму можно и в домашних условиях: необходимо «отдыхать, пить достаточно воды, наблюдать за появлением новых симптомов, использовать жаропонижающие препараты. При их неэффективности можно принять душ или обтереться водой, но ни в коем случае не использовать для этого водку, спирт или уксус», дополнила Подщипкова.
По ее словам, температура редко повышается просто так, обычно это сигнал о том, что организму нужна помощь.
Сколько раз в год нужно сдавать анализ крови
Общий анализ крови необходимо сдавать один раз в год. Более частый контроль врач может назначить, если у человек есть хронические заболевания или женщина на данный момент беременна, напомнил Евгений Никитин, заведующий кафедрой гематологии и трансфузиологии имени академиков И. А. Кассирского и А. И. Воробьева РМАНПО, заведующий дневным стационаром гематологии, онкологии и химиотерапии Московского многопрофильного научно-клинического центра имени С. П. Боткина.
Чаще сдавать общий анализ крови врач также может рекомендовать людям в пожилом возрасте или при приеме некоторых лекарств. Срочно сдать анализ крови нужно, если человек испытает слабость, у него часто бывают инфекции, кровоточивость, увеличены лимфоузлы. Дожидаться планового осмотра в таком случае не надо.