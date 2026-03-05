Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Беларуси невеста направила жениха на психиатрическую экспертизу из-за брачного договора

В Жлобине невеста потребовала для жениха психолого-психиатрическую экспертизу.

Источник: Комсомольская правда

В Жлобине невеста потребовала, чтобы жених прошел психолого-психиатрическую экспертизу из-за брачного договора. Подробности рассказали в Госкомитете судебных экспертиз.

Так, к судмедэкспертам обратилась жительница Жлобина, которая хотела, чтобы ее жених прошел психолого-психиатрическую экспертизу для подтверждения законности будущего брачного договора.

Новобрачные состояли в предыдущих браках и имеют своих детей. В новых законных отношениях решили заключить брачный договор, где были бы четко определены имущественные права, интересы детей и обязанности по содержанию супругов.

Однако у мужчины есть заболевание центральной нервной системы, и белоруска предположила, что из-за этого в будущем может быть оспорено его волеизъявление, а брачный договор может быть признан недействительным. Поэтому женщина захотела, чтобы жених прошел проверку в ГКСЭ.

Эксперты провели проверку и установили, что особенности здоровья мужчины не повлияли на его способность принимать осознанные решения. После официального заключения жених отправился к нотариусу для оформления брачного договора.

В Беларуси такую экспертизу проводят на договорной основе и позволяют гражданину удостоверить свое актуальное психическое состояние прямо в день совершения важного акта. Заключение эксперта становится гарантом сохранности принятых решений и защиты прав.

Ранее мы писали, как в Гомеле жених сбежал с деньгами после первой брачной ночи и полетел на отдых со свидетелем — почти как в сериале «Казанова».

И еще мы рассказывали, как в Гомеле невеста привела в загс двух женихов.

Также в МВД рассказали, как минская школьница потеряла 90 тысяч рублей, испугавшись военных дронов и тюрьмы.