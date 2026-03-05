В Беларуси невеста направила жениха на психиатрическую экспертизу из-за брачного договора

Однако у мужчины есть заболевание центральной нервной системы, и белоруска предположила, что из-за этого в будущем может быть оспорено его волеизъявление, а брачный договор может быть признан недействительным. Поэтому женщина захотела, чтобы жених прошел проверку в ГКСЭ.