В Беларуси невеста направила жениха на психиатрическую экспертизу из-за брачного договора

В Жлобине невеста потребовала, чтобы жених прошел психолого-психиатрическую экспертизу из-за брачного договора. Подробности рассказали в Госкомитете судебных экспертиз.
Так, к судмедэкспертам обратилась жительница Жлобина, которая хотела, чтобы ее жених прошел психолого-психиатрическую экспертизу для подтверждения законности будущего брачного договора.
Новобрачные состояли в предыдущих браках и имеют своих детей. В новых законных отношениях решили заключить брачный договор, где были бы четко определены имущественные права, интересы детей и обязанности по содержанию супругов.
Однако у мужчины есть заболевание центральной нервной системы, и белоруска предположила, что из-за этого в будущем может быть оспорено его волеизъявление, а брачный договор может быть признан недействительным. Поэтому женщина захотела, чтобы жених прошел проверку в ГКСЭ.
Эксперты провели проверку и установили, что особенности здоровья мужчины не повлияли на его способность принимать осознанные решения. После официального заключения жених отправился к нотариусу для оформления брачного договора.
В Беларуси такую экспертизу проводят на договорной основе и позволяют гражданину удостоверить свое актуальное психическое состояние прямо в день совершения важного акта. Заключение эксперта становится гарантом сохранности принятых решений и защиты прав.
