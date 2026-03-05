Скандальную «Аленку» из Нововоронежа официально превратили в бренд

Напомним, осенью 2020 года в Нововоронеже установили скульптурную композицию, посвященную 250-летию деревни Новая Аленовка. Внешний вид арт-объекта вызвал массовое недовольство горожан: его сочли пугающим и непропорциональным. После многочисленных жалоб и мемов в соцсетях скульптуру спустя пару дней демонтировали и вернули производителю. А тот позже продал ее на аукционе воронежскому бизнесмену. Жуткая «Аленка» была символом рок-фестиваля «Чернозем».