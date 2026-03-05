Ричмонд
Скандальную «Аленку» из Нововоронежа официально превратили в бренд

Роспатент зарегистрировал два товарных знака с образом пугающей скульптуры.

Источник: Комсомольская правда

Роспатент зарегистрировал два товарных знака с использованием образа печально известной жуткой скульптуры «Аленка», установленной в 2020 году в Нововоронеже. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на базу данных ведомства.

Речь идет о брендах «Наша Аленка» и «Та самая Аленка». Заявки на их регистрацию подала Елена Николаевна Осипова в мае 2024 года. В марте 2026 года Федеральная служба по интеллектуальной собственности приняла положительное решение, закрепив права за владелицей сроком на десять лет.

Напомним, осенью 2020 года в Нововоронеже установили скульптурную композицию, посвященную 250-летию деревни Новая Аленовка. Внешний вид арт-объекта вызвал массовое недовольство горожан: его сочли пугающим и непропорциональным. После многочисленных жалоб и мемов в соцсетях скульптуру спустя пару дней демонтировали и вернули производителю. А тот позже продал ее на аукционе воронежскому бизнесмену. Жуткая «Аленка» была символом рок-фестиваля «Чернозем».

Теперь зарегистрированные товарные знаки позволяют на коммерческой основе использовать образ «Аленки» на территории России. Под новой маркой можно выпускать широкий спектр продукции и услуг: одежду, обувь, аксессуары, металлические изделия, а также сдавать в аренду цифровую технику.

Таким образом, скандальная скульптура, не прижившаяся в городской среде, обрела вторую жизнь в качестве официального бренда.