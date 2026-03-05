В Омской области назвали победителей олимпиады по казахскому языку

В Министерстве образования Омской области сообщили в четверг, 5 марта 2026 года, что продолжаются областные олимпиады по родным языкам народов, проживающих на территории Омской области.
Так, в Сегизбайской основной общеобразовательной школе Азовского немецкого национального района прошла областная олимпиада по казахскому (родному) языку и литературе. В ней приняли участие 29 учеников из разных районов Омской области. Ребята показали свои знания по родному казахскому языку и казахской литературе. Также для педагогов провели семинар по практическим вопросам при изучении казахского языка на уроках.
Победителями олимпиады стали ученики Томарской средней общеобразовательной школы Шербакульского района: Бекимов Марсель (10-й класс); Бокбаева Аль-Мирей (9-й класс); Табанбаева Данияра (8-й класс); Адилова Амира (11-й класс). Подготовкой учеников занимался директор, учитель казахского языка и литературы Азамат Раисов.
Победители примут участие в международной олимпиаде по казахскому (родному) языку и литературе. Она состоится в июле 2026 года в Казахстане.