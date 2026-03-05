В Омской области назвали победителей олимпиады по казахскому языку

Так, в Сегизбайской основной общеобразовательной школе Азовского немецкого национального района прошла областная олимпиада по казахскому (родному) языку и литературе. В ней приняли участие 29 учеников из разных районов Омской области. Ребята показали свои знания по родному казахскому языку и казахской литературе. Также для педагогов провели семинар по практическим вопросам при изучении казахского языка на уроках.