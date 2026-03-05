Разработан «мозговой центр» для беспилотников, способный определять метеоусловия

Как отметил один из разработчиков, доктор технических наук, доцент кафедры «Информационно-измерительная техника и метрология» Виктор Баранов, разработка ученых может найти широкое применение. Так, она позволяет определить погодные условия в конкретном месте. «Хотя мы с вами получаем достоверный прогноз погоды для каждого региона, каждого города, но эта информация не дает нам уверенности, что прогноз для большой территории сбудется в том конкретном месте, в котором мы находимся. На погодные условия на каждом локальном участке оказывают влияние местные специфические факторы: плотная застройка многоэтажками, возвышенность или низина, берег водоема, пашня или участок, заросший кустарником», — отметил Виктор Баранов.