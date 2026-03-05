Вратарь омского «Авангарда» вошел в четверку в истории клуба по числу игр в КХЛ

Всего у Серебрякова 343 игры в КХЛ. Число игр за «Авангард» в этой лиге больше него только у трех хоккеистов: Карри Рамо (223 матча за «ястребов»), Доминик Фурх (179) и Игорь Бобков (159). Матчем с ЦСКА Никита обошел Василия Демченко, покинувшего Омск в 2023 году, у него 91 матч за нашу команду.