Вратарь омского «Авангарда» вошел в четверку в истории клуба по числу игр в КХЛ

В победном матче «Авангарда» против ЦСКА (2:0) 4 марта голкипер Никита Серебряков помимо четвертого «сухаря» в сезоне-2025/26 сыграл 92-й раз в составе «ястребов». Всего у Никиты 23 «сухих» матча в КХЛ.
Всего у Серебрякова 343 игры в КХЛ. Число игр за «Авангард» в этой лиге больше него только у трех хоккеистов: Карри Рамо (223 матча за «ястребов»), Доминик Фурх (179) и Игорь Бобков (159). Матчем с ЦСКА Никита обошел Василия Демченко, покинувшего Омск в 2023 году, у него 91 матч за нашу команду.
У Серебрякова в перспективе есть шансы и подойти близко к рекорду Карри Рамо, потому что контракт с «Авангардом» у него сейчас на пять лет, до 2030 года.
Ранее КП-Омск также писала, что «Омичка» выиграла свой заключительный матч в чемпионате России.