Эксперт Богачев: корональные дыры не вызывают экстремальные магнитные бури

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Корональные дыры на Солнце, которые в настоящее время являются основным источником магнитных бурь на Земле, не способны вызывать экстремальные события. Об этом заявил ТАСС заведующий лабораторией солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения отдела физики космической плазмы Института космических исследований РАН Сергей Богачев.
«Корональные дыры, которые сейчас стали главной причиной магнитных бурь, экстремальные события вызвать не могут», — отметил он.
По словам Богачева, сила магнитных бурь в ближайшие годы будет снижаться вместе со снижением мощности вспышек. Корональные дыры останутся главным источником, провоцирующим магнитные бури, вплоть до солнечного минимума, который ожидается в 2029—2031 годах.