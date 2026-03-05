Эксперт Богачев: корональные дыры не вызывают экстремальные магнитные бури

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Корональные дыры на Солнце, которые в настоящее время являются основным источником магнитных бурь на Земле, не способны вызывать экстремальные события. Об этом заявил ТАСС заведующий лабораторией солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения отдела физики космической плазмы Института космических исследований РАН Сергей Богачев.