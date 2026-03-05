Ричмонд
+10°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

После травмы 11-летнего хоккеиста тренер ЛДС в Новосибирске дал комментарий

После того как 11-летний спортсмен получил перелом четырёх позвонков на тренировке в ледовом дворце «Олимпия» в Кудряшово, руководство арены начало процедуру увольнения тренера Евгения Суховерхова. При этом мать пострадавшего ребёнка заявляет, что претензий к тренеру не имеет. Об этом сообщает АиФ-Новосибирск.

Источник: Сиб.фм

После того как 11-летний спортсмен получил перелом четырёх позвонков на тренировке в ледовом дворце «Олимпия» в Кудряшово, руководство арены начало процедуру увольнения тренера Евгения Суховерхова. При этом мать пострадавшего ребёнка заявляет, что претензий к тренеру не имеет.

Сам Суховерхов, бывший игрок ХК «Сибирь», сообщил nsk.aif.ru, что находится на больничном из-за обострения старой травмы, вызванной, по его словам, давлением со стороны нового директора ЛДС:

«Я не понимаю, чем не угодил руководству. Похоже, директор хочет поставить на моё место своего сына и забрать мою команду. Ребята сильные, мы выигрываем турниры, а он хочет прийти на готовое».

Тренер подчеркнул, что работает в «Олимпии» уже 11 лет, общий стаж — 20 лет, и до недавнего времени к нему не было никаких нареканий. Недавно ему якобы прямо предложили: «Увольняйся сам или мы всё равно найдём причину».

Кроме того, после инцидента выяснилось, что на тренировке не было медработника — он работает лишь на полставки. Родители отмечают, что сейчас занятия ведут сотрудники, официально трудоустроенные как дворники.