После травмы 11-летнего хоккеиста тренер ЛДС в Новосибирске дал комментарий

После того как 11-летний спортсмен получил перелом четырёх позвонков на тренировке в ледовом дворце «Олимпия» в Кудряшово, руководство арены начало процедуру увольнения тренера Евгения Суховерхова. При этом мать пострадавшего ребёнка заявляет, что претензий к тренеру не имеет.
Сам Суховерхов, бывший игрок ХК «Сибирь», сообщил nsk.aif.ru, что находится на больничном из-за обострения старой травмы, вызванной, по его словам, давлением со стороны нового директора ЛДС:
«Я не понимаю, чем не угодил руководству. Похоже, директор хочет поставить на моё место своего сына и забрать мою команду. Ребята сильные, мы выигрываем турниры, а он хочет прийти на готовое».
Тренер подчеркнул, что работает в «Олимпии» уже 11 лет, общий стаж — 20 лет, и до недавнего времени к нему не было никаких нареканий. Недавно ему якобы прямо предложили: «Увольняйся сам или мы всё равно найдём причину».
Кроме того, после инцидента выяснилось, что на тренировке не было медработника — он работает лишь на полставки. Родители отмечают, что сейчас занятия ведут сотрудники, официально трудоустроенные как дворники.