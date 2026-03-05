В Омской области почтовые отделения изменят график работы 7 и 8 марта

Большинство услуг жители Омской области могут получить онлайн независимо от работы отделений. Через сайт и мобильное приложение можно подготовить письма и посылки к отправке, оформить подписку на издания, управлять доставкой денежных выплат, подать обращение в клиентскую службу, отправить открытку, телеграмму или денежный перевод.