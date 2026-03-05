В Омской области почтовые отделения изменят график работы 7 и 8 марта

В Омской области изменится график работы почтовых отделений в связи с Международным женским днём. Большинство офисов будет закрыто 8 марта.
Как сообщили в пресс-службе Минцифры Омской области, 7 марта рабочий день для многих почтовых отделений сократится на один час.
8 марта станет выходным днём для большинства офисов Почты в регионе. При этом 31 отделение продолжит работать по привычному графику.
Уже 9 марта отделения возобновят обслуживание жителей Омской области в обычном режиме.
Уточнить актуальный график работы можно на сайте или в мобильном приложении компании. Там же доступна информация о ближайших открытых почтовых офисах.
Несмотря на изменения в расписании, доставка пенсий и социальных выплат будет идти в обычном режиме. Почтальоны принесут выплаты по графику, согласованному с региональным отделением Социального фонда России.
Большинство услуг жители Омской области могут получить онлайн независимо от работы отделений. Через сайт и мобильное приложение можно подготовить письма и посылки к отправке, оформить подписку на издания, управлять доставкой денежных выплат, подать обращение в клиентскую службу, отправить открытку, телеграмму или денежный перевод.
Также сервисы позволяют отслеживать отправления по трек-номеру и электронным извещениям, оплачивать штрафы, страховые программы, услуги коммунальных служб, сотовых операторов и интернет-провайдеров.