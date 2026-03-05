Ричмонд
Прокуратура заставила снизить цены на продукты в северном селе Забайкалья

Владелец магазина был оштрафован на 50 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Забайкалье снизили цены на социально-значимые продукты после вмешательства прокуратуры. Как рассказывает Заб.ру со ссылкой на пресс-службу ведомства, село Тунгокочен относится к местностям, приравненным к районам Крайнего Севера.

— В одном из местных магазинов надбавки на молоко, масло и чай были завышены на 10% относительно установленных норм, — пояснили в прокуратуре.

После внесенного представления и заведения административного дела по статье «Нарушение порядка ценообразования», владелец торговой точки не только снизил отпускные цены до допустимого уровня, но и был оштрафован на 50 тысяч рублей.

