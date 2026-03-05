Прокуратура заставила снизить цены на продукты в северном селе Забайкалья

Ранее КП-Иркутск сообщала, что 37-летняя сибирячка везла в автобусе три миллиона рублей для мошенников. Однако довести деньги женщине не удалось. Рядом с ней был карманник, который выкрал деньги из сумки и сбежал. Подробнее.