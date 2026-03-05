В Приморье многодетную мать оштрафовали за неуплату экологического сбора

После этого руководительница фирмы, которая является многодетной матерью, обратилась в прокуратуру. В надзорном ведомстве уточнили, что хотя во время проверки факты нарушения закона, зафиксированные территориальным органом Росприроднадзора, подтвердились, при назначении наказания штраф не заменили на предусмотренное законом предупреждение.