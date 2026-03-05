Брак с условием: невеста предложила жениху пройти экспертизу у психиатра

Такая процедура проводится только на добровольной основе и необходима, чтобы в будущем никто не мог оспорить справедливость юридической сделки, уточнили в ГКСЭ.
Сообщается, что у жениха и невесты в прошлом уже был опыт серьезных отношений, оба имели детей от предыдущих браков.
«Планируя новую совместную жизнь, влюбленные решили заключить брачный договор», — пояснили в комитете судебных экспертиз.
Документ четко определяет права на имущество, обязанности супругов в отношении друг друга, а также защищает интересы детей.
Перед тем как оформить брачный договор, невеста предложила будущему супругу пройти официальную проверку о состоянии психического здоровья, поскольку у него есть диагностированное заболевание центральной нервной системы. Следовательно, заключение специалистов призвано защитить интересы влюбленной пары и избежать сомнений в действительности брачного договора.
«Такая экспертиза (…) позволяет гражданину удостоверить свое актуальное психическое состояние прямо в день совершения важного шага. Это становится весомым аргументом в суде, если кто-то попытается заявить, что человек не понимал значения своих действий», — пояснили в ГКСЭ.
Комплексное обследование жениху провели специалисты Жлобинского межрайонного отдела ГКСЭ. Они подтвердили, что мужчина способен принимать осознанные решения и особенности его здоровья никак этому не мешают.
В итоге влюбленная пара, как отметили в ГКСЭ, «со спокойной душой» оформила свои отношения.