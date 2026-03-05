На Солнце в 2026 году ожидается до 10 вспышек высочайшего класса X

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Около 5−10 вспышек класса Х может произойти на Солнце до конца 2026 года, сообщил ТАСС заведующий лабораторией солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения отдела физики космической плазмы Института космических исследований РАН Сергей Богачев.
«Вспышки уровня X и M на Солнце будут сохраняться примерно до 2028 года, включительно. В минимуме они, как правило, исчезают. В этом году мы ожидаем еще 5−10 вспышек уровня X», — сказал он.
Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.