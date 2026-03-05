Продажу препарата без рецепта выявили в Ростове, возбуждено дело

После этого в помещении аптеки провели проверку, а в отношении 52-летней женщины завели дело по части 1 статьи 234 УК РФ («Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта»). Сейчас расследование еще ведется, выясняются детали, при которых произошло нарушение закона.