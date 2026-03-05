Ричмонд
Продажу препарата без рецепта выявили в Ростове, возбуждено дело

Одну из аптек в центре Ростова поймали на безрепцептурной торговле.

Источник: Комсомольская правда

Владелица аптеки в Ростове-на-Дону попала под статью за продажу сильнодействующего препарата без рецепта. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Незаконную торговлю выявили во время закупки в одной из аптек на проспекте Ворошиловском. Правоохранители получили один блистер с 14-ю капсулами препарата, на который нужен был рецепт.

После этого в помещении аптеки провели проверку, а в отношении 52-летней женщины завели дело по части 1 статьи 234 УК РФ («Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта»). Сейчас расследование еще ведется, выясняются детали, при которых произошло нарушение закона.

