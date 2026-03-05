Женщина упала в двухметровый колодец с открытым люком и погибла в Червене

В Червене пенсионерка погибла после падения в открытый водопроводный колодец, сообщили в Следственном комитете.
Трагедия произошла в районном центре 4 марта. Днем около 13.00 часов 78 летняя белоруска, являющаяся инвалидом по зрению, упала в колодец рядом с частным домом на улице Комарова. Очевидцы вызвали МЧС, спасатели достали белоруску из колодца, но она скончалась до приезда медиков.
Идет следствие, опрошены очевидцы, назначены экспертизы, изъяты образцы воды. В СК назвали предварительной причиной гибли пенсионерки остановку сердца.
Кроме того, следователи установили, что на колодце не было металлического люка. Губина колодца составляет 2,2 метра, уровень воды в нем составлял 1,38 метра.
