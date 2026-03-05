В Омске появился новый сервис такси от 80 рублей за поездку

В приложении для пассажиров предусмотрены различные тарифы. Минимальная стоимость поездки в пределах Омска по обычному тарифу составляет 80,1 рубля — сюда включено 3 минуты и 1 км пути, а также бесплатное ожидание с пару минут. Далее стоимость рассчитывается исходя из тарифа не более 11,7 рубля за километр. Во столько же обойдется поездка с ребенком.
Тариф «Комфорт» при том же времени и расстоянии стартует от 96,12 рубля и не более 14,04 рубля за километр. «Комфорт+» обойдется еще дороже — от 110,54 рубля и 16,15 рубля за 1 км.
Дешевле всего такси обойдется в случае совместной поездки — от 75,65 рубля и не более 11,05 рубля за километр.