В Омске появился новый сервис такси от 80 рублей за поездку

В приложении для пассажиров предусмотрены различные тарифы. Минимальная стоимость поездки в пределах Омска по обычному тарифу составляет 80,1 рубля — сюда включено 3 минуты и 1 км пути, а также бесплатное ожидание с пару минут. Далее стоимость рассчитывается исходя из тарифа не более 11,7 рубля за километр. Во столько же обойдется поездка с ребенком.