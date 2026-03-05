Разработан инструмент для удешевления вычислений при разработке ИИ

«На фоне роста конкуренции в сфере ИИ компании все чаще конкурируют не только качеством моделей, но и эффективностью их обучения и эксплуатации. Представленный подход показывает, что снижение стоимости ИИ-вычислений возможно не только за счет покупки более мощного оборудования, но и за счет интеллектуальной автоматизации самого кода», — заявил генеральный директор AIRI Иван Оселедец, чьи слова приводит пресс-служба института.