Из-за подорожания топлива весенне-полевые работы в Молдове под угрозой: Фермеры требуют принять срочные меры

Фермеры требуют срочных мер из-за риска подорожания топлива.
Ассоциация Forța Fermierilor обратилась к правительству, парламенту и Министерству сельского хозяйства с призывом принять срочные меры поддержки фермеров на фоне кризиса на Ближнем Востоке.
«Очередное повышение цен на дизель может серьёзно подорвать деятельность фермеров, уже пострадавших от засухи, заморозков и других неблагоприятных погодных условий последних лет. При отсутствии быстрых и эффективных мер риск сокращения посевных площадей и роста неплатежеспособности в секторе становится реальным», — заявили в ассоциации.
Forța Fermierilor предлагает обеспечить сельхозпроизводителям возможность закупки дизельного топлива по оптовым ценам через централизованные механизмы или систему компенсаций.
