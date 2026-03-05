Ричмонд
Из-за подорожания топлива весенне-полевые работы в Молдове под угрозой: Фермеры требуют принять срочные меры

Как можно помочь сельхозпроизводителям и без того пострадавшим от засухи, заморозков и других неблагоприятных погодных условий.

Источник: Комсомольская правда

Фермеры требуют срочных мер из-за риска подорожания топлива.

Ассоциация Forța Fermierilor обратилась к правительству, парламенту и Министерству сельского хозяйства с призывом принять срочные меры поддержки фермеров на фоне кризиса на Ближнем Востоке.

«Очередное повышение цен на дизель может серьёзно подорвать деятельность фермеров, уже пострадавших от засухи, заморозков и других неблагоприятных погодных условий последних лет. При отсутствии быстрых и эффективных мер риск сокращения посевных площадей и роста неплатежеспособности в секторе становится реальным», — заявили в ассоциации.

Forța Fermierilor предлагает обеспечить сельхозпроизводителям возможность закупки дизельного топлива по оптовым ценам через централизованные механизмы или систему компенсаций.

