День памяти Анны Ахматовой отмечают в Петербурге 5 марта

С момента ухода из жизни великого поэта Серебряного века русской литературы Анны Ахматовой прошло 60 лет. Родившаяся в Одессе и умершая в Подмосковье, Анна Андреевна оставалась духовно связанной с Петербургом всю свою жизнь. О памятной дате сообщила пресс-служба Смольного.
Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил особую роль Ахматовой в судьбе города: она переживала вместе с ним трагические события XX столетия — революционные потрясения и суровую военную эпоху. Именно в тяжелейшие периоды её творчество обретало особенную силу и глубину.
Тысячи горожан посетили церемонию отпевания в Никольско-Богоявленском соборе и гражданскую панихиду в Доме литераторов.
Анна Ахматова стала живой легендой своего времени. Без её творчества невозможно представить облик города. Сегодня память о великом поэте чтут музеи и культурные площадки Петербурга, а также в мемориальном комплексе в Комарово проходят специальные мероприятия, посвящённые памяти Ахматовой.