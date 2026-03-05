День памяти Анны Ахматовой отмечают в Петербурге 5 марта

С момента ухода из жизни великого поэта Серебряного века русской литературы Анны Ахматовой прошло 60 лет. Родившаяся в Одессе и умершая в Подмосковье, Анна Андреевна оставалась духовно связанной с Петербургом всю свою жизнь. О памятной дате сообщила пресс-служба Смольного.