На двух участках М-4 в Ростовской области осложнился проезд из-за ремонта

Сегодня, 5 марта, на двух участках трассы М-4 «Дон» в Ростовской области осложнился проезд из-за ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
На отрезке пути с 986 по 987 км в направлении на юг ямочный ремонт ведется на правой полосе движения.
На 996 км в направлении на юг ямочный ремонт также выполняется на правой полосе. В этом районе собрался 5-километровый затор.
Водителей просят учитывать дорожную обстановку при планировании маршрутов.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.