Ричмонд
+10°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На двух участках М-4 в Ростовской области осложнился проезд из-за ремонта

Водителей предупредили о ямочном ремонте на трассе М-4 в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 5 марта, на двух участках трассы М-4 «Дон» в Ростовской области осложнился проезд из-за ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

На отрезке пути с 986 по 987 км в направлении на юг ямочный ремонт ведется на правой полосе движения.

На 996 км в направлении на юг ямочный ремонт также выполняется на правой полосе. В этом районе собрался 5-километровый затор.

Водителей просят учитывать дорожную обстановку при планировании маршрутов.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.