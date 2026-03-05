В Новосибирске откроют лабораторию ИИ-решений для предприятий

Создание лаборатории предусмотрено соглашением между Корпорацией развития Новосибирской области и Ассоциацией инновационных решений и искусственного интеллекта «Регионы XXI ВЕК», подписанным в рамках международной промышленной выставки «МашЭкспо-2026». Оно предполагает сотрудничество в сфере производительности труда в части внедрения технологий искусственного интеллекта и цифровизации промышленных предприятий региона, а также развитие практических инструментов повышения производительности труда. Кроме этого, партнеры займутся разработкой пилотных проектов внедрения искусственного интеллекта, тиражированием успешных практик цифровизации предприятий, формированием базы кейсов.
«Предприятия заинтересованы в интеграции сложных цифровых решений, однако прежде чем заниматься внедрением, важно разобраться во внутренних процессах и устранить потери, которые их тормозят. Только после организации правильных, четких рабочих процессов, инструменты ИИ будут работать на эффективность, на результат», — отметила Полина Коленченко, руководитель Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Новосибирской области, на базе которого будет открыта лаборатория.
Справка.
С 2025 года меры поддержки предприятий продолжаются в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». В Новосибирской области его курирует региональный минэкономразвития. Подробнее — на ИТ-платформе «производительность.рф».