В Новосибирске откроют лабораторию ИИ-решений для предприятий

«Предприятия заинтересованы в интеграции сложных цифровых решений, однако прежде чем заниматься внедрением, важно разобраться во внутренних процессах и устранить потери, которые их тормозят. Только после организации правильных, четких рабочих процессов, инструменты ИИ будут работать на эффективность, на результат», — отметила Полина Коленченко, руководитель Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Новосибирской области, на базе которого будет открыта лаборатория.