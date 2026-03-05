Сколько всего выходных в марте 2026 года?

Всего в марте 2026 года будет 10 выходных дней при 21 рабочем. Это обусловлено тем, что праздничный день 8 марта выпадает на воскресенье. Согласно Трудовому кодексу РФ, при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной переносится на следующий после праздника рабочий день — в данном случае на понедельник 9 марта. Таким образом, период отдыха продлится три дня подряд: с 7 по 9 марта включительно. Дополнительные рабочие субботы в марте не вводятся, график пятидневной рабочей недели остается стандартным.