Пятнадцать жительниц Новосибирской области удостоены почётного знака «За материнскую доблесть»

Многодетная мама Елена Ф. от имени награждённых выступила с благодарностью. «Материнство — это особый труд без каникул и выходных. Нужно каждый день держать руку на пульсе: слышать и слушать своих детей, помогать, направлять», — сказала она. Отдельное спасибо нашим мужьям, которые всегда рядом, поддерживают, дарят заботу и любовь. Хотя награда называется «За материнскую доблесть», я считаю, что она — для всей семьи".