Пятнадцать жительниц Новосибирской области удостоены почётного знака «За материнскую доблесть»

Губернатор Андрей Травников и председатель Законодательного Собрания Андрей Шимкив поздравили многодетных матерей, воспитывающих пять и более детей. Обращаясь к участницам, глава региона подчеркнул особый смысл награды.
«Эта награда вручается не просто многодетным мамам, а тем, кто создал крепкие, дружные, благополучные семьи. Поэтому её можно считать семейной», — отметил Травников. Губернатор пожелал мамам здоровья, а их детям — успехов в учёбе и работе, а также сохранения главной семейной ценности — создания надёжных и крепких семей.
Многодетная мама Елена Ф. от имени награждённых выступила с благодарностью. «Материнство — это особый труд без каникул и выходных. Нужно каждый день держать руку на пульсе: слышать и слушать своих детей, помогать, направлять», — сказала она. Отдельное спасибо нашим мужьям, которые всегда рядом, поддерживают, дарят заботу и любовь. Хотя награда называется «За материнскую доблесть», я считаю, что она — для всей семьи".
За 18 лет почётного знака «За материнскую доблесть» удостоены 1400 жительниц региона. В Новосибирской области проживает более 45 тысяч многодетных семей, в которых воспитывается 150 тысяч детей.
Для поддержки таких семей в регионе действует комплекс мер. С 2025 года область участвует в нацпроекте «Семья», в рамках которого можно заключить социальный контракт. Средства позволяют развивать личное подсобное хозяйство, получать новую профессию или открывать своё дело.
В 2025 году заключено 6235 соцконтрактов на общую сумму 1,1 млрд рублей, из них 27% — с многодетными семьями. На 1 марта 2026 года заключено уже 1643 контракта: 73% из них — в семьях с несовершеннолетними детьми, причём 32% приходится на многодетных.