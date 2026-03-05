Ричмонд
Белорусы могут получить штраф до 1350 рублей, не убрав за собакой на прогулке

Юрист сказала о штрафе до 1350 рублей, если не убрать за собакой на прогулке.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси владельцы собак могут получить штраф до 1350, не убрав за собакой во время прогулки, рассказали на ОНТ.

Адвокат Минской областной коллегии адвокатов Мария Загудаева напомнила, что в Беларуси с 1 января действует закон об ответственном обращении с животными. В документе среди обязанностей собственников животных прописана необходимость убирать отходы жизнедеятельности своих питомцев.

При несоблюдении нормы нарушителя могут привлечь к административной ответственности за нарушение правил содержания домашних животных (ст. 16.30 Кодекса Беларуси об административных правонарушениях). За это грозит штраф или даже арест.

Если не убрать за собакой во время прогулки, грозит штраф от 1 до 15 базовых величин (от 45 до 675 рублей в марте 2026-го). В случаях, когда нарушение правил привело к причинению вреда жизни, здоровью или имуществу штраф составит от 10 до 30 базовых величин (от 450 до 1350 рублей),

— Еще нарушителя могут привлечь к общественным работам или к административному аресту, — предупредила юрист.