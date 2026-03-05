Участки на 332 га Земельный фонд Омской области выставил на торги для аграриев

В аукционные лоты также включены 6 земельных участков в Паутовском сельском поселении Нижнеомского района. Это участки площадью от 6,7 га до 50 га. Участки предлагаются для сельскохозяйственного использования, сенокошения, животноводства. Строительство зданий и сооружений не предусмотрено. Заявки для участия в торгах принимаются до 19 марта", — добавили в министерстве.