Участки на 332 га Земельный фонд Омской области выставил на торги для аграриев

Пресс-служба минимущества региона в четверг, 5 марта, сообщила, что областной Земельный фонд объявил торги на новые участки для аграриев. Их площадь 332 га, расположены земли в Омском и Нижнеомском районах.
В ведомстве уточнили, что участки предлагаются в аренду на 10 лет.
"Часть лотов включает 5 земельных участков площадью от 11,6 га до 92,9 га в Комсомольском сельском поселении Омского района. Участки предназначены для сельскохозяйственного использования. Подать заявку для участия в торгах можно до 17 марта.
В аукционные лоты также включены 6 земельных участков в Паутовском сельском поселении Нижнеомского района. Это участки площадью от 6,7 га до 50 га. Участки предлагаются для сельскохозяйственного использования, сенокошения, животноводства. Строительство зданий и сооружений не предусмотрено. Заявки для участия в торгах принимаются до 19 марта", — добавили в министерстве.
Информацию об условиях аукциона можно найти на электронной площадке АО «Сбербанк — АСТ».
«Предоставление земель в долгосрочную аренду — важный инструмент поддержки сельхозпроизводителей. Мы приглашаем всех омских аграриев воспользоваться этим предложением», — отметил и.о. руководителя Земельного фонда Омской области Павел Попов.
Ранее мы писали, что Заксобрание изменило правила смены категории для сельхозземель.