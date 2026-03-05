Ричмонд
Участки на 332 га Земельный фонд Омской области выставил на торги для аграриев

Это земли в Омском и Нижнеомском районах.

Пресс-служба минимущества региона в четверг, 5 марта, сообщила, что областной Земельный фонд объявил торги на новые участки для аграриев. Их площадь 332 га, расположены земли в Омском и Нижнеомском районах.

В ведомстве уточнили, что участки предлагаются в аренду на 10 лет.

"Часть лотов включает 5 земельных участков площадью от 11,6 га до 92,9 га в Комсомольском сельском поселении Омского района. Участки предназначены для сельскохозяйственного использования. Подать заявку для участия в торгах можно до 17 марта.

В аукционные лоты также включены 6 земельных участков в Паутовском сельском поселении Нижнеомского района. Это участки площадью от 6,7 га до 50 га. Участки предлагаются для сельскохозяйственного использования, сенокошения, животноводства. Строительство зданий и сооружений не предусмотрено. Заявки для участия в торгах принимаются до 19 марта", — добавили в министерстве.

Информацию об условиях аукциона можно найти на электронной площадке АО «Сбербанк — АСТ».

«Предоставление земель в долгосрочную аренду — важный инструмент поддержки сельхозпроизводителей. Мы приглашаем всех омских аграриев воспользоваться этим предложением», — отметил и.о. руководителя Земельного фонда Омской области Павел Попов.

Ранее мы писали, что Заксобрание изменило правила смены категории для сельхозземель.