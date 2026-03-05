В Ростовской области водителей предупредили об ухудшении погоды на трассах

В ведомстве призвали водителей пересмотреть манеру вождения: отказаться от резких перестроений и выбирать скорость, соответствующую не только разрешенным ограничениям, но и реальному состоянию проезжей части. Особое внимание рекомендуется уделять соблюдению безопасной дистанции и бокового интервала между машинами.