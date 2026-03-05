Новосибирские туристы не могут вернуться из Дубая из-за постоянной отмены авиарейсов

Новосибирские туристы не могу вернуться из Дубая из-за постоянной отмены авиарейсов. Об этом Сиб.фм рассказала одна из них — Татьяна Жданова.
«Мы должны были улететь домой еще 2 марта. Однако рейс сначала перенесли, на 4-е, потом на 5-е. Сегодня стало известно, что рейс на 6-е тоже может быть отменен. Вчера переехали в трехзвездную гостиницу, которую нам предоставила авиакомпания S7. У нас шведский стол бесплатный за счет перевозчика. Хоть отель и переполнен, но всех разместили. Хотела бы выразить благодарность S7 за такую заботу, знаю, что подобный сервис предоставлен не всем застрявшим туристам», — сказала Жданова.
Туристка отметила, что 4 и 5 марта обстановка в городе спокойней, чем в первые дни месяца, взрывов не слышно.
«Взрывов не слышно, все спокойно, туристы находятся в ожидании. Кто-то даже получает от этого удовольствие. Судя по туристам, расслабляются, фотографируются на фоне отеля. Мы, конечно, ждем возвращения домой из-за рабочих процессов. Лично для меня это уже не отдых, а вынужденные меры», — добавила Татьяна.