Минтранс проработает запрет движения электровелосипедов по тротуарам

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Минтранс России совместно с другими профильными ведомствами, согласно поручению президента РФ Владимира Путина, в установленный срок рассмотрят вопрос о запрете движения электровелосипедов по городским тротуарам, заявили РИА Новости в министерстве.