Минтранс проработает запрет движения электровелосипедов по тротуарам

Минтранс по поручению рассмотрит запрет движения электровелосипедов на тротуарах.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Минтранс России совместно с другими профильными ведомствами, согласно поручению президента РФ Владимира Путина, в установленный срок рассмотрят вопрос о запрете движения электровелосипедов по городским тротуарам, заявили РИА Новости в министерстве.

Ранее в четверг Путин поручил министерству проработать к 1 июля вопрос запрета движения средств индивидуальной мобильности, включая велосипеды с электрическим двигателем, по тротуарам.

«Минтранс совместно с профильными ведомствами проработает вопрос запрета движения электровелосипедов по тротуарам и доложит главе государства в установленные сроки», — говорится в сообщении министерства.