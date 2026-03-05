Ричмонд
Лингвист назвала слово, которое не сможет войти в словарь русского языка

Козловская: слово «лайфхак» не сможет войти в словарь русского языка.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Слово «лайфхак» не войдет в словари русского языка как государственного, так как имеет русский аналог, сообщила РИА Новости эксперт Минпросвещения России, заведующая кафедрой русского языка РГПУ имени Герцена Наталия Козловская.

«Слово “лайфхак” не может войти в словари русского языка как государственного. Думаю, что слово еще не полностью адаптировано русским языком и вряд ли уместно в официальных сферах, связанных с понятием “государственный язык”», — сказала Козловская.

Она отметила, что словарь не включает иностранные по происхождению слова, которые имеют общеупотребительные аналоги и эквиваленты. По ее словам, слово «лайфхак» можно заменить русским аналогом «полезный совет».

Ранее стало известно, что слово «абьюзер» может быть включено в словари русского языка как государственного, так как оно не имеет аналогов.