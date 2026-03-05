Девять детсадов и пять школ открыли в Краснодаре в 2025 году

В Краснодаре в 2025 году открыли девять детских садов на 2590 мест, пять школ и два учебных блока на 8425 мест. Большинство объектов построили по национальному проекту «Образование». Об этом рассказал глава города Евгений Наумов во время открытого отчета главы муниципалитета по итогам 2025 года в рамках 10-го внеочередного заседания городской думы.