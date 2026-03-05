Весной и осенью: появились даты омских субботников на 2026 год

«Администрациям административных округов города Омска организовать сбор и вывоз на объекты временного складирования твердых коммунальных отходов или на объекты сортировки твердых коммунальных отходов мусора, собранного в период проведения месячников и субботников по благоустройству и санитарной очистке территории города Омска в весенне-осенний период 2026 года, с общественных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов в городе Омске», — заявлено в проекте постановления.