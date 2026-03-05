Весной и осенью: появились даты омских субботников на 2026 год

Предварительно, весенний месячник чистоты стартует 6 апреля 2026 года. Спустя несколько недель подготовительных мероприятий, 18 апреля, запланирован субботник, а завершается комплекс мероприятий 3 мая.
В осенний период предварительно очистка городских улиц от мусора пройдет с 7 сентября по 4 октября, тогда как субботник назначен на 26 сентября.
Отметим, предлагаемые периоды практически идентичны прошлогодним.
В нормативном акте также прописан порядок обращения с образующимся в период субботников мусором:
«Администрациям административных округов города Омска организовать сбор и вывоз на объекты временного складирования твердых коммунальных отходов или на объекты сортировки твердых коммунальных отходов мусора, собранного в период проведения месячников и субботников по благоустройству и санитарной очистке территории города Омска в весенне-осенний период 2026 года, с общественных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов в городе Омске», — заявлено в проекте постановления.
К слову, помимо собственно уборки территории города в перечне мероприятий присутствует высадка деревьев и кустарников.