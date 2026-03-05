Сенат ратифицировал соглашение о реадмиссии с Австрией

В заключении отмечается, что закон направлен на развитие сотрудничества между Казахстаном и Австрией в сфере противодействия нелегальной миграции, а также на создание эффективных процедур выявления и возвращения лиц, нарушающих условия въезда или пребывания на территории двух стран.
«Задачей закона является ратификация соглашения между правительством Республики Казахстан и Федеральным правительством Австрийской республики о реадмиссии и транзите лиц с незаконным пребыванием, достигнутого в Астане 28 февраля 2025 года. Соглашением предусматривается регламентированная система правовых, административных и процедурных мер, направленных на реализацию механизмов реадмиссии и транзита лиц с незаконным пребыванием», — говорится в документе.
В частности, соглашением:
устанавливаются четкие определения основных понятий используемых в соглашении. К примеру, раскрывается содержание понятий «гражданин», «гражданин третьего государства» и «лицо без гражданства», «лицо с незаконным пребыванием», «запрашивающая» и «запрашиваемая» стороны, «реадмиссия», «транзит», «компетентный орган» и другие, что обеспечивает единообразное толкование и правильное применение норм;закрепляются обязательства сторон по реадмиссии собственных граждан, а также условия и основания реадмиссии граждан третьих государств и лиц без гражданства, которые не выполняют или перестают выполнять условия въезда, пребывания или проживания на территории государства одной из сторон;определяются содержание запроса о реадмиссии, порядок его направления, процедура его рассмотрения и сроки предоставления ответа на него;устанавливаются правила выдачи проездных документов, организации передачи лиц, а также условия сопровождения реадмиссируемых лиц;регламентируются процедуры идентификации лиц, в том числе путем документального подтверждения гражданства, проведения собеседований и использования доказательств различного уровня;определяются условия и виды транспортировки лиц, подлежащих реадмиссии. Транспортировка может производиться любым средством и видом транспорта, включая воздушные и наземные;регламентируется порядок осуществления транзита граждан третьих государств и лиц без гражданства, определяются процедура подачи запроса о транзите, основания для отказа в транзите и его сроки;вводятся строгие гарантии обеспечения безопасности персональных данных, включая защиту от несанкционированной или незаконной обработки, а также от непреднамеренной потери, уничтожения или повреждения;определяются финансовые обязательства сторон, связанные с реадмиссией, включая распределение транспортных и транзитных расходов.
Также соглашение предусматривает порядок урегулирования споров, а также порядок его вступления в силу, срок и прекращение его действия.
«Компетентными органами для реализации соглашения, в том числе для непосредственного взаимодействия, определены: для правительства Республики Казахстан — Министерство внутренних дел Республики Казахстан; для Федерального правительства Австрийской республики — Федеральное ведомство по делам иммиграции и предоставления убежища Федерального министерства внутренних дел Австрийской республики. Аналогичные соглашения о реадмиссии лиц Казахстаном заключены с 21 страной», — говорится в дополнении.
Отмечается, что ратификация соглашения позволит укрепить двустороннее сотрудничество в вопросах борьбы с незаконной миграцией и трансграничной организованной преступностью, а также обеспечения безопасной реадмиссии в соответствии с общепризнанными процедурами, принципами и нормами международного права.
