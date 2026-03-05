Сенат ратифицировал соглашение о реадмиссии с Австрией

устанавливаются четкие определения основных понятий используемых в соглашении. К примеру, раскрывается содержание понятий «гражданин», «гражданин третьего государства» и «лицо без гражданства», «лицо с незаконным пребыванием», «запрашивающая» и «запрашиваемая» стороны, «реадмиссия», «транзит», «компетентный орган» и другие, что обеспечивает единообразное толкование и правильное применение норм;закрепляются обязательства сторон по реадмиссии собственных граждан, а также условия и основания реадмиссии граждан третьих государств и лиц без гражданства, которые не выполняют или перестают выполнять условия въезда, пребывания или проживания на территории государства одной из сторон;определяются содержание запроса о реадмиссии, порядок его направления, процедура его рассмотрения и сроки предоставления ответа на него;устанавливаются правила выдачи проездных документов, организации передачи лиц, а также условия сопровождения реадмиссируемых лиц;регламентируются процедуры идентификации лиц, в том числе путем документального подтверждения гражданства, проведения собеседований и использования доказательств различного уровня;определяются условия и виды транспортировки лиц, подлежащих реадмиссии. Транспортировка может производиться любым средством и видом транспорта, включая воздушные и наземные;регламентируется порядок осуществления транзита граждан третьих государств и лиц без гражданства, определяются процедура подачи запроса о транзите, основания для отказа в транзите и его сроки;вводятся строгие гарантии обеспечения безопасности персональных данных, включая защиту от несанкционированной или незаконной обработки, а также от непреднамеренной потери, уничтожения или повреждения;определяются финансовые обязательства сторон, связанные с реадмиссией, включая распределение транспортных и транзитных расходов.