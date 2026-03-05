В Омской области в четырех реках выявили опасное загрязнение марганцем

Высокий уровень загрязнения обнаружили и в других водоемах. В пробах от 2 марта из реки Уй в Седельниково концентрация марганца составила 0,3909 мг на литр. Еще один случай выявили в реке Артынка в селе Костино — 0,3781 мг на литр.