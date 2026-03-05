В Омской области в четырех реках выявили опасное загрязнение марганцем

В реках Омской области зафиксировали новые случаи высокого и экстремально высокого загрязнения воды. В пробах, взятых в начале марта, специалисты обнаружили повышенное содержание марганца.
Об этом сообщили в Обь-Иртышском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. По данным ведомства, превышения выявлены сразу в четырех реках региона.
Экстремально высокое содержание марганца зафиксировали в пробах, взятых 3 марта 2026 года в реке Шиш в селе Атирка Тарского района — 1,1056 мг на литр. Также аналогичный показатель выявлен в пробах от 2 марта в реке Тара в черте поселка Муромцево — 0,9816 мг на литр.
Высокий уровень загрязнения обнаружили и в других водоемах. В пробах от 2 марта из реки Уй в Седельниково концентрация марганца составила 0,3909 мг на литр. Еще один случай выявили в реке Артынка в селе Костино — 0,3781 мг на литр.
По данным из открытых источников, вода с высоким содержанием марганца может быть вредна для человека, прежде всего при употреблении внутрь.
Специалисты отмечают, что марганец может попадать в водоемы и естественным путем — например, при вымывании из почвы или в процессе разложения органических соединений растительного и животного происхождения.