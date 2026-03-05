В Новосибирской области приостановлено движение поезда Новосибирск — Белгород

На перегоне между станциями Дупленская и Чулымская временно остановился пассажирский поезд, следовавший из Новосибирска в Белгород. Другие поезда также столкнулись с задержками.
В Новосибирской области движение пассажирского поезда, курсирующего по маршруту Новосибирск — Белгород, приостановлено. Причины инцидента пока уточняются, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Остановка произошла сегодня на перегоне между станциями Дупленская и Чулымская, что привело к задержкам движения других поездов на линии.
Новосибирская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности движения и прав пассажиров. Обстоятельства происшествия устанавливаются, ситуация находится под контролем надзорного ведомства.