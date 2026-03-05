В Ростове после публикаций в соцсетях оштрафовали водителя, нарушившего ПДД

В Ростове-на-Дону после публикаций в соцсетях нашли и наказали нарушителя правил парковки. Об этом рассказали в управлении Госавтоинспекции.
Изначально очевидцы опубликовали в Интернете пост о водителе, оставившем свой «Мерседес» прямо на проезжей части на улице Белоусова. Публикацию быстро заметили правоохранители, после этого начали искать нарушителя.
В итоге оказалось, что ПДД не соблюдал 33-летний житель Родионово-Несветайского района. В отношении мужчины составили административный материал (ч. 3 ст. 12.19 п. 2 КоАП РФ), ему назначили штраф в 1,5 тысячи рублей.
В Госавтоинспекции напоминают: парковаться можно только в разрешенных местах. Водителям следует строго соблюдать правила дорожного движения, нельзя мешать другим участникам движения.
