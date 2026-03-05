Ричмонд
Уфимцам порекомендовали не посещать шесть стран: в МИД РФ объяснили, в чем дело

МИД РФ порекомендовал уфимцам не посещать шесть стран.

Источник: Комсомольская правда

Представительство Министерства иностранных дел России в Уфе дало рекомендации для граждан в связи с напряженной ситуацией на Ближнем Востоке. Ведомство призывает до нормализации обстановки не посещать в туристических целях Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Бахрейн, Оман, Катар и Саудовскую Аравию.

В настоящее время воздушное пространство государства Персидского залива частично открыто для вывозных рейсов, которые помогают вернуться туристам, оказавшимся в транзитных хабах с 28 февраля.

Граждан, уже находящихся в регионе, призывают соблюдать повышенные меры безопасности: избегать потенциально опасных районов, выполнять указания местных властей и при ракетных угрозах немедленно укрываться, а также поддерживать связь с туроператорами и авиаперевозчиками. Ведомство просит следить за официальными сообщениями МИД РФ и загранпредставительств.

