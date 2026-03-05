Правила проведения ЕНТ изменили в Казахстане

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек 26 февраля подписал приказ № 204 «О внесении изменений в приказ от 2 мая 2017 года». Новые правила касаются проведения единого национального тестирования (ЕНТ). Лица, поступающие на родственные направления подготовки с сокращенными сроками обучения, включая лиц казахской национальности, не являющихся гражданами РК, сдают ЕНТ по общепрофессиональным и специальным дисциплинам. Исключением являются поступающие на программы, требующие творческой подготовки.
Также внесены изменения для участников, подавших заявку на участие в тестировании, но не пришедших по причине болезни. Поступающим, подавшим заявление на участие в ЕНТ, но не принявшим участие, предоставляется возможность участия в один из последующих дней в период проведения тестирования. Это возможно при наличии места в аудитории и по уважительным причинам, таким как болезнь или госпитализация. В данном случае поступающий должен предоставить заключение врачебно-консультационной комиссии.
Кроме того, уважительной причиной для допуска до экзамена в другой день является смерть близкого родственника. Для этого участник должен предоставить свидетельство о смерти родственника и документ, подтверждающий родство.