Правила проведения ЕНТ изменили в Казахстане

Также внесены изменения для участников, подавших заявку на участие в тестировании, но не пришедших по причине болезни. Поступающим, подавшим заявление на участие в ЕНТ, но не принявшим участие, предоставляется возможность участия в один из последующих дней в период проведения тестирования. Это возможно при наличии места в аудитории и по уважительным причинам, таким как болезнь или госпитализация. В данном случае поступающий должен предоставить заключение врачебно-консультационной комиссии.