Трогательный подарок к 8 Марта подготовили военнослужащие Казахстана

Об этом сегодня, 5 марта 2026 года, рассказали в пресс-службе Министерства обороны (МО) РК:
«В преддверии светлого весеннего праздника, наполненного чистой любовью и искренними чувствами, военнослужащие Вооруженных сил, солдаты, кадеты и воспитанники студии “Жас сарбаз” сердечно поздравляют всех прекрасных дам и дорогих матерей с 8 Марта — Международным женским днем и дарят песню Болата Садраддина “Ана”.
Как отметили в оборонном ведомстве, через эту трогательную, согревающую сердце песню военнослужащие выражают бесконечную любовь и благодарность матери — самой священной ценности для всего человечества.