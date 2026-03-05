Ричмонд
Трогательный подарок к 8 Марта подготовили военнослужащие Казахстана

В Казахстане военнослужащие Вооруженных сил, солдаты, кадеты и воспитанники студии «Жас сарбаз» подготовили трогательный подарок к Международному женскому дню — 8 Марта, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Об этом сегодня, 5 марта 2026 года, рассказали в пресс-службе Министерства обороны (МО) РК:

«В преддверии светлого весеннего праздника, наполненного чистой любовью и искренними чувствами, военнослужащие Вооруженных сил, солдаты, кадеты и воспитанники студии “Жас сарбаз” сердечно поздравляют всех прекрасных дам и дорогих матерей с 8 Марта — Международным женским днем и дарят песню Болата Садраддина “Ана”.

Как отметили в оборонном ведомстве, через эту трогательную, согревающую сердце песню военнослужащие выражают бесконечную любовь и благодарность матери — самой священной ценности для всего человечества.