Паводок 2026: в Новосибирской области приступили к проверке готовности гидротехнических сооружений

Приказом министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области создана межведомственная комиссия по проверке готовности муниципальных образований и организаций к пропуску талых вод, утверждены ее состав и положение о деятельности. До конца марта специалистам предстоит оценить состояние 20 гидротехнических сооружений, расположенных на паводкоопасных территориях. В зону особого внимания входят 13 районов, где протекают реки Обь, Бердь, Иня, Омь, а также Тара и Тартас. Всего на территории региона насчитывается 93 ГТС, большая часть из них находится в муниципальной собственности.
Как сообщил начальник управления использования природных ресурсов минприроды Новосибирской области Евгений Стукалин, комиссия проверяет комплексную готовность муниципалитетов — наличие необходимой документации и запасов инертных материалов, техническое состояние сооружений, обеспечение беспрепятственного доступа и проезда к ГТС, а также своевременное открытие затворов водосброса для снижения уровня воды до безопасных отметок.
«Параллельно обследования проводят специалисты Ростехнадзора. В случае выявления неудовлетворительного состояния объектов районные администрации обязаны принять оперативные меры. Если требуется капитальный ремонт, Правительство региона выделяет средства на проектирование, чтобы затем выйти на федеральный уровень для получения финансирования. При возникновении чрезвычайных ситуаций предусмотрены субсидии на текущий ремонт. Сейчас такая работа ведется для ремонта дамбы в Карасукском муниципальном округе», — рассказал Евгений Стукалин.
Для контроля гидрологической обстановки функционируют автоматические гидрологические посты, позволяющие специалистам в ежедневном режиме отслеживать уровень воды в реках. Губернатор Андрей Травников ранее обратил внимание глав муниципалитетов на необходимость усиленной подготовки, так как снега в январе 2026 года значительно больше, чем в предыдущие сезоны, что требует не только содержания территорий, но и продуманных мер по отводу талых вод из населенных пунктов.