Паводок 2026: в Новосибирской области приступили к проверке готовности гидротехнических сооружений

Приказом министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области создана межведомственная комиссия по проверке готовности муниципальных образований и организаций к пропуску талых вод, утверждены ее состав и положение о деятельности. До конца марта специалистам предстоит оценить состояние 20 гидротехнических сооружений, расположенных на паводкоопасных территориях. В зону особого внимания входят 13 районов, где протекают реки Обь, Бердь, Иня, Омь, а также Тара и Тартас. Всего на территории региона насчитывается 93 ГТС, большая часть из них находится в муниципальной собственности.