Умерла обладательница титула «Самая красивая девочка России»

«Диагноз “синдром Ретта” стал тяжёлым испытанием для семьи Никитиных. Все эти годы мы видели, как родители боролись за каждое улучшение, как старались подарить дочери радость, несмотря на трудности. Ксюша навсегда останется в наших сердцах — как символ детской чистоты, силы родительской любви и стойкости перед лицом тяжёлой болезни», — добавили в благотворительном фонде.