Уроки жестокости. Как учителя и родители поощряют школьную травлю

Психотерапевт Клинической психиатрической больницы имени Н. Н. Солодникова, кандидат медицинских наук Наталья Александрова выделяет несколько категорий риска. Это дети с проблемами обучения, которые не справляются с программой и неадекватно реагируют на шутки. Интеллектуально одарённые дети, чьи знания вызывают зависть. Тревожные и педантичные, которые демонстрируют страх или, наоборот, излишнюю правильность. Дети с особенностями внешности, новички в классе, дети с низким социальным статусом. И самая незащищённая категория — дети с ментальными особенностями, которых не принимают не только сверстники, но порой и собственные родители.