Какие цветы не стоит дарить на 8 марта. Врач назвала причину

Из букетов на 8 Марта стоит исключить лилии, хризантемы, герберы и подсолнухи, они могут вызвать аллергическую реакцию, сообщила врач-аллерголог клинико-диагностического центра (КДЦ) «Ромашка» Минздрава Подмосковья Александра Молочкова.
«Самый красивый подарок может стать причиной проблем со здоровьем. Выбор цветов на 8 Марта — это вопрос не только эстетики, но и безопасности для тех, кто склонен к аллергии. С точки зрения аллерголога, идеальный букет должен обладать тремя качествами: низкой аллергенностью, отсутствием резкого запаха и малым количеством пыльцы», — заявила Молочкова.
Врач объяснила, что лилии обладают очень сильным, удушающим ароматом. Он может вызвать головную боль и спазм дыхания даже у здорового человека, а пыльца лилии является мощнейшим аллергеном.
«Если уж очень хочется подарить лилии, выбирайте сорта без тычинок или сразу удаляйте пыльники», — добавила Молочкова.
Специалист порекомендовала отказаться от хризантем. Они также зачастую вызывают аллергию, а их пыльца быстро распространяется по помещению. Кроме того, из-за пыльцы или сильного запаха врач посоветовала отказаться от гербер, подсолнухов, ландышей и полевых цветов.
Подаренный букет не стоит ставить в спальне, а воду нужно менять каждый день, чтобы в ней не размножались бактерии, добавила Александра Молочкова. Она сообщила, что лучшим подарком для женщины с аллергией будет живое растение в горшке или комнатный цветок.
К самым безопасным цветам для подарка эксперт отнесла тюльпаны, нарциссы и розы. Среди цветов в горшке специалист рекомендовала отдать предпочтение орхидее.
Какие цветы лучше всего переносят доставку зимой
Лучше всего доставку в зимний период переносят цветы с плотными бутонами и жесткими хорошо сформированными стеблями, такие как хризантемы, гвоздики и альстромерии, рассказала эксперт в области цветочного производства и автоматизации процессов выращивания цветов России Светлана Горкунова.
Необходимо также учитывать условия хранения букета до передачи покупателю. Бутоны должны быть упругими и не чрезмерно раскрытыми, а стебли — плотными, без ощущения ломкости. Листья не должны выглядеть обезвоженными или слишком мягкими, а цвет лепестков — иметь потемнения или водянистые участки.
В случае онлайн-заказа стоит заранее узнать, будет ли использована утепленная упаковка. Кроме того, важно, сколько времени букет будет находиться на улице во время передачи курьеру и есть ли защита от резких перепадов температуры.