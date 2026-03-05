Какие цветы не стоит дарить на 8 марта. Врач назвала причину

Подаренный букет не стоит ставить в спальне, а воду нужно менять каждый день, чтобы в ней не размножались бактерии, добавила Александра Молочкова. Она сообщила, что лучшим подарком для женщины с аллергией будет живое растение в горшке или комнатный цветок.