Ведро воды довело до вражды и суда двух казахстанцев

Во время рассмотрения дела в специализированном суде по административным правонарушениям Уральска мужчина пояснил, что вылил воду на сугроб рядом с домом. По его словам, вода не содержала мусора или других загрязняющих веществ. Он также отметил, что земельный участок был предоставлен ему акиматом. На момент происшествия ограждение участка не было установлено из-за зимнего периода, а план участка находился в стадии оформления. Позже документ был представлен суду.