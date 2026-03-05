Эксперт рассказал, как защитить аккаунты при утрате номера телефона

«Номер телефона стал для нас хранителем цифровой идентичности и главным ключом от всех цифровых услуг. Многие приложения дополнительно отправляют смс для подтверждения входа. Если для этого используются мессенджеры и специальные приложения, то они тоже привязаны к телефону. И даже если в качестве резервного канала связи применяется электронная почта, то и она тоже связана с номером», — сказал Золотухин в беседе с «Лентой.ру».